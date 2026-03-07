LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Pinheiro Braathen si conferma Odermatt lontano Vinatzer non si rialza

In questa giornata di gare di sci alpino, il gigante di Kranjska Gora sta vedendo la conferma di Pinheiro Braathen, mentre Odermatt si trova lontano dal podio. Nel frattempo, Vinatzer non riesce a rialzarsi dopo la sua prova. La discesa femminile in Val di Fassa, iniziata alle 10, prosegue con le atlete in gara ancora in corsa. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

1 Lucas Pinheiro Braathen Brasile 1:10.36 2 Stefan Brennsteiner Austria +0.14 3 Loic Meillard Svizzera +0.35 4 Marco Schwarz Austria +0.88 5 Marco Odermatt Svizzera +0.92 6 Henrik Kristoffersen Norvegia +0.97 7 Patrick Feurstein Austria +1.13 8 Atle Lie McGrath Norvegia +1.25 9 Zan Kranjec Slovenia +1.37 10 Leo Anguenot Francia +1.38 11 Luca Aerni Svizzera +1.48 12 Timon Haugan Norvegia +1.67 13 Anton Grammel Germania +1.70 14 Joshua Sturm Austria +1.77 15 River Radamus Stati Uniti +1.95 16 Thomas Tumler Svizzera +1.96 17 Alexis Pinturault Francia +2.00 17 Fabian Gratz Germania +2.00 19 Raphael Haaser Austria +2.09 20 Jonas Stockinger Germania +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

