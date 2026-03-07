Sono iniziati i lavori di messa a dimora dei pennelli al Capezzolo, nell’ambito della lotta all’erosione costiera. L’intervento interessa la zona di Castiglione della Pescaia dove si sta procedendo con le operazioni di installazione per contrastare il graduale arretramento della spiaggia. La fase si svolge sotto la supervisione delle autorità competenti e coinvolge operai e tecnici specializzati.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA Sono ufficialmente iniziati i lavori per la messa a dimora dei pennelli di roccia a Punta Capezzolo, penultimo atto del primo lotto affidato alle ditte Sales- Zeta, con il quale sono state messe in opere le isole in massi e una parte del ripascimento di Castiglione Centro, del progetto antierosione della costa finanziato dalla Regione Toscana. Un intervento strategico per la tutela e il rafforzamento del nostro litorale, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di messa in sicurezza e valorizzazione della costa. "Dopo l’arrivo degli ultimi permessi rilasciati dalla Regione, relativi alla variante migliorativa dell’opera con utilizzo del ribasso d’asta – dice la sindaca Elena Nappi – abbiamo ottenuto l’autorizzazione a realizzare i pennelli in roccia anziché in geotubi, come inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta all’erosione costiera. Al via la messa a dimora dei pennelli al Capezzolo

