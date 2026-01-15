Erosione costiera pronto all' appalto un nuovo intervento sui pennelli di Galati Marina

È stato avviato il procedimento per l'appalto di un intervento volto a rafforzare i

Nuovi lavori in vista per combattere l'erosione costiera che negli anni ha messo in ginocchio Galati Marina. Palazzo Zanca è pronto ad appaltare un importante intervento nella zona nord del villaggio. Completata, infatti, la progettazione per la rifunzionalizzazione dei “pennelli” ripascitori, un intervento strategico per contrastare il fenomeno dell’erosione costiera. Con la conclusione della fase progettuale, ricorda l'assessore Francesco Caminiti, si procederà ora all’approvazione del progetto e all’indizione della gara d’appalto, entro fine mese, per un importo complessivo di € 1. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

