Accademia Navale futuri allievi alla scoperta della Marina | open day per gli aspiranti ufficiali

L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte agli aspiranti ufficiali. Durante l’open day, i futuri candidati potranno conoscere le strutture e i percorsi formativi, in vista del concorso per la prima classe del corso normale 2026-27. Un'occasione per approfondire le opportunità offerte dalla Marina Militare e raccogliere informazioni utili sul percorso di formazione e carriera.

L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte. Come ogni anno le prestigiose mura del viale Italia accoglieranno tutti coloro che vorranno andare alla scoperta della Marina Militare, in vista del concorso della 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 2026-27. Cancelli aperti, dunque.

Accademia, ecco i futuri militari. Oggi il giuramento per 224 allievi: "Un onore servire il nostro Paese" - Durante l’atto solenne prenderanno un impegno di fedeltà e lealtà nei confronti dei valori dello Stato. ilrestodelcarlino.it

I professionisti in uniforme della Difesa: la scelta dell’allieva pugliese a Modena - Scade il 30 gennaio il termine per accedere ai concorsi per le Accademie militari, istituzioni che formano i futuri ufficiali delle nostre Forze armate. lagazzettadelmezzogiorno.it

Visita l'#AccademiaNavale di Livorno nei giorni 10, 11, 16 e 17 gennaio 2026! In ogni data, l’ #OpenDay si svolge sia in #presenza, con ingresso dal cancello San Jacopo, in viale Italia 72 - Livorno (nelle fasce orarie 0900 - 1200 e 1400 - 1600) e sia in #remot - facebook.com facebook

#Concorso, per esami, per l'ammissione di 186 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell' #Accademia Navale - 2026 Partecipa ora concorsi.difesa.it/mm/accademia/2… x.com

