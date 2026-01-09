Accademia Navale futuri allievi alla scoperta della Marina | open day per gli aspiranti ufficiali

L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte agli aspiranti ufficiali. Durante l’open day, i futuri candidati potranno conoscere le strutture e i percorsi formativi, in vista del concorso per la prima classe del corso normale 2026-27. Un'occasione per approfondire le opportunità offerte dalla Marina Militare e raccogliere informazioni utili sul percorso di formazione e carriera.

L'Accademia Navale di Livorno apre le sue porte. Come ogni anno le prestigiose mura del viale Italia accoglieranno tutti coloro che vorranno andare alla scoperta della Marina Militare, in vista del concorso della 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 2026-27. Cancelli aperti, dunque. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

