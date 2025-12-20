Carlos Sainz fa un regalo a ogni componente della Williams a loro scrive una lettera commovente
Carlos Sainz ha deciso di fare un regalo a ogni singolo membro del team Williams. In un pacchetto c'era anche una lettera nella quale il pilota spagnolo ha scritto parole meravigliose per la sua Scuderia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sainz vero uomo squadra, lettera toccante ai dipendenti della Williams: “Siate orgogliosi, è merito vostro”.
