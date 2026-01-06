Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici disposta l'autopsia | Si è sentito male all'improvviso

Enrico Fratton, 25 anni di Povegliano Veronese, è deceduto improvvisamente durante una vacanza a Budapest con amici. Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, avvenuta senza preavviso. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra familiari e conoscenti, che ricordano con affetto il giovane. La vicenda solleva interrogativi sulla salute e sulla sicurezza durante i viaggi.

Enrico Fratton, 25enne originario di Povegliano Veronese, è morto a Budapest durante una vacanza con gli amici. Il giovane si è sentito male all'improvviso nella sua camera d'albergo. Disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Si sente male mentre è a casa di amici, 25enne si accascia e muore ad Ancona: disposta l’autopsia Leggi anche: Bimba di due anni muore in un asilo vicino Roma durante il riposino, disposta l’autopsia La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Enrico Bigi morto a Chamonix cadendo da un ponte: il calciatore dilettantistico bolognese aveva 25 anni; In vacanza con gli amici, muore per malore nella notte a 25 anni; Calciatore bolognese muore cadendo da un ponte in Francia, aveva 25 anni; Dilettanti, muore a 25 anni Enrico Bigi, difensore del Montombraro. Enrico muore a 25 anni durante una vacanza con amici, disposta l’autopsia: “Si è sentito male all’improvviso” - Enrico Fratton, 25enne originario di Povegliano Veronese, è morto a Budapest durante una vacanza con gli amici ... fanpage.it

Muore nel sonno a 25 anni mentre era in vacanza con gli amici - Lutto a Povegliano per la tragica scomparsa di Enrico Fratton, 25 anni, morto nel sonno mentre era in vacanza con gli amici. veronaoggi.it

Stroncato nel sonno a 25 anni durante una vacanza con amici: chi era Enrico - Enrico Fratton, 25 anni di Povegliano, muore per un malore durante una vacanza a Budapest. nordest24.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.