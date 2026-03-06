laura pirovano vince discesa val di fassa per un centesimo goggia lontana

Laura Pirovano si è aggiudicata oggi la discesa libera di Val di Fassa valida per la coppa del mondo femminile di sci, con un vantaggio di un centesimo sulla seconda. La gara si è svolta sulle piste della valle, attirando l’attenzione degli appassionati di sci alpino. La concorrente ha concluso la prova con il miglior tempo, lasciando Goggia a distanza.

Laura Pirovano ha vinto oggi la discesa libera di Val di Fassa, valida per la coppa del mondo femminile di sci. L’azzurra, scesa col pettorale numero 8, si è imposta con il tempo di 1’21”40 beffando per un solo centesimo la tedesca Emma Aicher. Il podio è completato dalla statunitense Breezy Johnson, staccata di 0"29. Decima Elena Curtoni, quindicesima Roberta Milesi e sedicesima Nadia Delago. Solo 17esima Sofia Goggia, che si allontana così dalle posizioni di vertice della classifica di specialità. Al comando della classifica di discesa c’è ancora la statunitense Lindsey Vonn, messa però k.o. dal grave infortunio rimediato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

