LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | parte la gara favorite in gruppo

Alle 10 la partenza della gara femminile delle Strade Bianche 2026, con le atlete che si sono messe in movimento dal punto di partenza. Intanto, alle 11.45, si è dato il via alla competizione maschile, con i corridori favoriti già in gruppo e pronti a disputare la corsa sulle strade sterrate. La diretta è aggiornata in tempo reale per seguire tutti gli sviluppi.

10.30 Plotone che rimane compatto nei primi chilometri, quasi che le atlete attendano il tratto di Vidritta per scatenare la bagarre. 10.27 Prima parte abbastanza tranquilla con il gruppo che rimane compatto uscendo da Siena e avvicinandosi al primo tratto di sterrato. 10.25 Proseguendo con la rassegna delle atlete che potrebbero mettersi in luce, non si può dimenticare Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) che si è sempre trovata a proprio agio sui tratti sterrati, così come Silvia Persico (UAE Team ADQ) che probabilmente sarà al servizio di Elisa Longo Borghini. 10.23 Le atlete raggiungo il km 0 e si alza la bandiera. Parte ufficialmente l'edizione 2026 delle Strade Bianche Femminile.