LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | subito Longo Borghini Vollering favorita

Alle 11.45 comincia la diretta della Strade Bianche maschile, mentre quella femminile si svolge in tempo reale con Longo Borghini e Vollering tra le favoriti. La corsa si svolge sulle strade sterrate e si conclude con il tradizionale arrivo in piazza del Campo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti e gli sviluppi in diretta attraverso il canale dedicato.

Partenza e arrivo da Siena, in un percorso che si snoda su 133 intensi kilometri, con diverse difficoltà altimetriche al suo interno, legate non solo alle asperità ma anche ai tratti di sterrato; anche se nel disegno della gara il tratto della Piana e quello di Serravalle. Grande attenzione invece riservata al doppio passaggio sul Colle Pinzuto e Le Tolfe: dove si potrebbe decidere l'esito di giornata. Tutte a caccia dell'olandese Demi Vollering, vincitrice nel 2025? Sulla carta sì, la classe 1996 parte con i favori del pronostico, ma guai a sottovalutare cicliste del calibro di Elisa Longo Borghini, l'azzurra che qui ha vinto nel 2017