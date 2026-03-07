LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | Longo Borghini lotta per la vittoria quando mancano 10 km all’arrivo
La corsa femminile delle Strade Bianche 2026 è in corso, con Longo Borghini impegnata nella lotta per la vittoria a 10 km dal traguardo. La gara maschile, invece, è cominciata alle 11.45 e si sta svolgendo in diretta, offrendo aggiornamenti continui sulla corsa. La competizione si svolge su un percorso di strade sterrate e si sta evolvendo con diversi sorpassi e cambi di ritmo.
13.47 Giochi riaperta, si ripristina il gruppo con sette corridore quando mancano 6 km all’arrivo. 13.46 Breve tratto in discesa quando si vede sullo sfondo la maestosa Siena. 13.45 Attenzione, Longo Borghini ha toccato Pieterse. Fortunatamente nulla di serio. 13.44 Prosegue la collaborazione delle fuggitive, adesso comincia una strada che è sempre più in salita. Le inseguitrici sono a diciotto secondi di distanza. 13.43 Ricordiamo la composizione delle tre davanti: Elisa Longo Borghini, Kasia Niewiadoma (CanyonSRAM zondacrypto) e Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech). 13.42 Ecco il cartello stradale che indica che stiamo entrando nell’area di Siena. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 40 chilometri all'arrivo: Longo Borghini nel gruppo di testa, staccate Vollering e Ferrand Prevot
