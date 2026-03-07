LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | Longo Borghini lotta per la vittoria quando mancano 10 km all’arrivo

La corsa femminile delle Strade Bianche 2026 è in corso, con Longo Borghini impegnata nella lotta per la vittoria a 10 km dal traguardo. La gara maschile, invece, è cominciata alle 11.45 e si sta svolgendo in diretta, offrendo aggiornamenti continui sulla corsa. La competizione si svolge su un percorso di strade sterrate e si sta evolvendo con diversi sorpassi e cambi di ritmo.