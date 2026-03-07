LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | 16 km all’arrivo | Longo Borghini attacca a Colle Pinzuto Vollering fuori dai giochi

Alle 16 chilometri dall’arrivo della gara femminile di Strade Bianche 2026, Longo Borghini ha lanciato un attacco a Colle Pinzuto, mentre Vollering si trova ormai fuori dalla corsa. La corsa è in pieno svolgimento, con i concorrenti che si contendono la vittoria in un percorso reso difficile dalle successive asperità. La diretta continua con aggiornamenti e momenti chiave della competizione.

13.32 20 secondi di vantaggio tra il duo di testa ed il gruppo di inseguitrici. A tirare è Rüegg. 13.30 Adesso Chabbey fa capire a Longo Borghini di voler rimanere a ruota. Ora Le Tolfe. 13.29 Al momento il piano di Elisa è riuscito allontanando Vios e Rüegg. Chabbey resiste. Ora comincia la discesa, poi Le Tolfe. 13.28 Elisa può staccare l’avversaria, intanto il resto del gruppetto è a diciotto secondi. 13.27 Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) rilancia, Chabbey resta alla sua ruota. 13.25 Si alza dal sellino Elisa Longo Borghini, la sfida è mettere in difficoltà Vios e Rüegg. 13.22 Allungano in cinque! Il quintetto di testa adesso è composto da Elise Chabbey (FDJ United – SUEZ), Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), Marianne Vios (Visma I Lease a bike), Noemi Rüegg (EF Education-EasyPost) e Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek). 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 40 chilometri all’arrivo: Longo Borghini nel gruppo di testa, staccate Vollering e Ferrand PrevotCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaPartenza e arrivo da Siena, in un percorso che si snoda su 133 intensi kilometri, con diverse difficoltà altimetriche al suo interno, legate non solo...

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it

Con Strade Bianche e Tirreno-Adriatico e lo sguardo rivolto alla Milano-Sanremo, torna anche l'appuntamento con Velò, la storica trasmissione ideata da Luciano Rabottini e condotta da Jacopo Forcella

