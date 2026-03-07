Alle 10.30 di questa mattina è iniziata la corsa femminile delle Strade Bianche 2026, con 130 chilometri da percorrere. Il gruppo principale si mantiene compatto, senza grandi scatti o distacchi evidenti. La gara si svolge lungo le strade bianche tra le colline toscane, con le atlete che affrontano le prime fasi senza variazioni significative di ritmo. La corsa continua in attesa di eventuali scatti nelle prossime ore.

10.43 Superato il primo tratto in sterrato, le atlete sono entrate negli 120 chilometri di gara avvicinandosi alla parte di strade bianche nominata “Bagnaia” dove potrebbe accendersi la competizione. 10.41 Nessuna conseguenza grave per le atlete che superano ancora una volta compatte il tratto di Vidritta. 10.39 Caduta in gruppo poco prima dell’ingresso nel tratto di Vidritta. 10.36 Tratto di discesa che accompagna le atlete verso il tratto sterrato di Vidritta che potrebbe dare il via alle prime fughe. 10.30 Plotone che rimane compatto nei primi chilometri, quasi che le atlete attendano il tratto di Vidritta per scatenare la bagarre. 10.27 Prima parte abbastanza tranquilla con il gruppo che rimane compatto uscendo da Siena e avvicinandosi al primo tratto di sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 130 chilometri all’arrivo, il gruppo rimane compatto

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: parte la gara, favorite in gruppo

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA: gara velocissima, ma il gruppo rimane compatto

IL PUNTO SPORT - STRADE BIANCHE 2026, LA PRESENTAZIONE ALLA RINASCENTE DI MILANO 22-01-2026

Approfondimenti e contenuti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne).

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it

Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del ... oasport.it

: ` Oggi, sabato 7 marzo, le strade bianche delle crete senesi tornano a essere il centro del mondo del ciclismo. La ventesima edizione della Strade Bianc - facebook.com facebook

STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com