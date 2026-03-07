LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | Chabbey trionfa da gregaria quarta Longo Borghini

Oggi si svolge la corsa femminile delle Strade Bianche 2026 con la vittoria di Chabbey, che ha guidato il gruppo come gregaria. La gara è stata segnata dalla quarta posizione di Longo Borghini. La diretta streaming è disponibile per seguire ogni fase della competizione, mentre alle 11.45 è in programma anche la corsa maschile.

14.06 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Vi ricordiamo che al momento si sta svolgendo la gara maschile che potete seguire proprio al link qui sopra. Buon proseguimento di serata! 14.04 Elisa Longo Borghini in mixed zone:”Vissuto il finale male, ho avuto un problema di gambe. Non posso recriminarmi niente. Ma meglio provare al 100% e perdere la corsa che non provarci ed arrivare seconda. Non mi ha sorpreso, non ho capito cosa è successo a Vollering. La gara è stata tirata, ho un po’ di amarezza, speravo di vincere, ma brave alle ragazze che mi hanno battute. Sono stata troppo generosa, ma se non si prova a vincere, non si vincerà mai”. 🔗 Leggi su Oasport.it

