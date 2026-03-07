LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | attacco di Elise Chabbey al primo passaggio sul settore di Colle Pinzuto

Durante la corsa femminile delle Strade Bianche 2026, Elise Chabbey ha effettuato un attacco al primo passaggio nel settore di Colle Pinzuto. La gara è in corso e i tifosi possono seguire la diretta aggiornata in tempo reale. La competizione maschile inizierà alle 11.45, concludendosi intorno alle 12. La corsa continua con diversi cambi di ritmo e azioni di rilievo.

12.40 All'uscita dal settore di Colle Pinzuto il gruppo torna vicino a Chabbey e Wlodarczyk in vista del primo passaggio sulle Tolfe. 12.38 All'inseguimento si presenta alla guida del gruppo la campionessa del mondo Magdeleine Vallieres (EF Education-Oatly). 12.36 Insieme a Chabbey si aggrega Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ), quindici secondi di vantaggio sul gruppetto delle migliori. 12.35 Il gruppo entra sul settore di Colle Pinzuto, attacco di Elise Chabbey (FDJ United-SUEZ). 12.32 Le atlete si preparano al primo passaggio sul settore di Colle Pinzuto, mentre si stacca Paula Blasi (UAE Team ADQ). 12.31 50 chilometri dall'arrivo, le atlete dell'FDJ United – SUEZ proseguono il forcing con l'obiettivo di staccare atlete pericolose come Lotte Kopecky.