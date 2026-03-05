Strade Bianche 2026 Pogacar è mister Colle Pinzuto E intanto fa il record sulla Cipressa

Il ciclista sloveno Tadej Pogacar ha conquistato la sua quarta vittoria alla Strade Bianche 2026, diventando il primo a raggiungere questo risultato. Durante la corsa, ha anche stabilito un nuovo record sulla Cipressa. Pogacar ha affrontato le asperità della gara con grande determinazione, dimostrando ancora una volta la sua abilità nelle prove di un giorno. La competizione si è svolta nel tratto toscano, attirando numerosi spettatori lungo il percorso.

Roma, 5 marzo 2026 - Tadej Pogacar come Fabian Cancellara: aver vinto per tre volte la Strade Bianche ha dato a entrambi l'onore di vedere un settore intitolato a proprio nome, quello di Monte Sante Marie per lo svizzero e quello di Colle Pinzuto per lo sloveno, che a margine della cerimonia di inaugurazione del cippo non ha nascosto la propria soddisfazione. Le dichiarazioni di Pogacar. "Per me è un onore entrare nella storia di questa corsa, da sempre una delle mie preferite. Vincerla tre volte è stata la realizzazione di tanti sacrifici e spero di essere tra i protagonisti anche sabato, in quello che sarà il mio debutto stagionale": con queste parole Pogacar ha commentato un onore toccato finora a un solo altro corridore, appunto Cancellara, nel contesto di quella che è una corsa tutto sommato ancora giovane. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

