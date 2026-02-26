Strade Bianche 2026 | il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?ar

La corsa delle Strade Bianche 2026 si apre con una novità significativa nel settore Colle Pinzuto, che ora porta il nome di Tadej Pogacar. Questa modifica inizia a segnare un nuovo capitolo per l’evento, che continua a essere una tappa importante nel calendario ciclistico. La scelta riflette l’importanza di questo tratto, un punto di passaggio che da sempre caratterizza la gara.

Un legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per pogacar, capace di trasformare la corsa in una pagina della sua stagione. Il campione del mondo torna a confrontarsi con quel percorso che gli ha regalato momenti memorabili, e la tensione attorno all’edizione in programma è alta tanto quanto le salite sterrate che segnano il ritmo della gara. Nel corso degli anni, pogacar ha impresso una firma unica sulla Strade Bianche, conquistando tre dialetti di vittoria differenti: 2022, 2024 e 2025. In ogni occasione ha mostrato una lettura diversa del terreno, ma un comune denominatore: la superiorità quando la pendenza aumenta e lo sterrato diventa selezione naturale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

