LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | 80 chilometri all’arrivo il gruppo si avvicina al tratto di San Martino in Grania

Attualmente, le cicliste stanno affrontando gli ultimi 80 chilometri della Strade Bianche femminile 2026, con il gruppo che si avvicina al tratto di San Martino in Grania. La corsa è in corso e i partecipanti si stanno preparando all’ultima fase di questa competizione. La diretta continua con aggiornamenti sugli sviluppi e sui movimenti delle atlete in gara.

12.02 A provare a far la selezione ci sono le atlete del Team Visma Lease a Bike, dell'FDJ United – SUEZ e dell'EF Education-Oatly 12.00 Davanti si forma un gruppetto di una trentina di atlete con una decina di secondi sul resto del gruppo. 11.57 Torna ad allungarsi il gruppo durante il tratto in sterrato di San Martino in Grania. 11.54 A fare le spese nella caduta è Anna Van der Breggen (Team SD Worx – Protime) con la fuoriclasse olandese alle prese con un problema meccanico. 11.53 Ci si prepara a entrare nel tratto di San Martino in Grania, il più lungo della corsa con 9,4 chilometri di sterrato. 11.45 80 chilometri al traguardo. Il gruppo rimane compatto, ma ci si avvicina sempre di più al tratto di strada bianca di San Martino in Grania dove potrebbe accendersi la corsa.