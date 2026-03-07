Alle 11.45 inizia la copertura della Strade Bianche maschile, mentre quella femminile si svolge con il gruppo compatto lungo i 100 chilometri all’arrivo. La corsa si svolge su un percorso caratterizzato da tratti di strada bianca e si svolge in diretta, con aggiornamenti continui sui movimenti dei ciclisti. La gara coinvolge atlete e atleti impegnati in questa classica del ciclismo.

11.22 Davanti rimangono le atlete dell’EF Education-Oatly, accompagnate da quelle della Lidl-Trek. 11.20 Il gruppo si allunga, ma rimane comunque compatto nel tratto che porta a San Martino in Grania. 11.16 Il gruppo supera i 100 chilometri all’arrivo, nessun attacco degno di nota sinora. 11.14 Tratto di “sali e scendi” per il plotone principale che rimane compatto e si prepara a transitare al cartello dei 100 chilometri dall’arrivo. 11.07 Ripresa Rijnbeek, il gruppo torna compatto guidato dall’EF Education-Oatly. 11.04 Il gruppo non vuole lasciare comunque spazio a Rijnbeek riducendo a dieci secondi il vantaggio dell’olandese. 11.01 Le atlete superano il limite dei 110 chilometri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 100 chilometri all’arrivo, gruppo compatto

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 130 chilometri all’arrivo, il gruppo rimane compatto

Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 110 chilometri al traguardo, attacca l’olandese Rijnbeek

IL PUNTO SPORT - STRADE BIANCHE 2026, LA PRESENTAZIONE ALLA RINASCENTE DI MILANO 22-01-2026

Tutti gli aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne).

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it

Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del ... oasport.it

: ` Oggi, sabato 7 marzo, le strade bianche delle crete senesi tornano a essere il centro del mondo del ciclismo. La ventesima edizione della Strade Bianc - facebook.com facebook

STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com