LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | 70 chilometri al traguardo trenta atlete provano a prendere il comando nel tratto di sterrato di San Martino in Grania

A circa 70 chilometri dal traguardo, trenta atlete stanno affrontando il tratto di sterrato di San Martino in Grania durante la gara femminile di Strade Bianche 2026. La corsa è in pieno svolgimento e le atlete cercano di guadagnare terreno nel percorso. La diretta streaming è disponibile per seguire gli sviluppi in tempo reale.

12.11 Presenti nel gruppetto di testa Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) e la francese Pauline Ferrand Prevot (Team Visma Lease a Bike), mentre sembra essersi già staccata l'atleta delle Mauritius Kimberley (Le Court) Pienaar (AG Insurance – Soudal Team). 12.10 Escono dal settore numero 4 le atlete, davanti rimangono una trentina di atlete con venti secondi di vantaggio. 12.08 Caduta per tre atlete nel tratto di salita all'interno del tratto di San Martino in Grania. 12.05 Superati i 70 chilometri all'arrivo, si amplia il distacco fra il primo troncone del gruppo e il resto del plotone attestato attorno ai 15 secondi. 12.02 A provare a far la selezione ci sono le atlete del Team Visma Lease a Bike, dell'FDJ United – SUEZ e dell'EF Education-Oatly 12.