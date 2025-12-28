LIVE Ciclocross Coppa del Mondo Dendermonde 2025 in DIRETTA | gara velocissima ma il gruppo rimane compatto

Segui la diretta della Coppa del Mondo di Ciclocross a Dendermonde 2025. La gara si presenta molto veloce, con il gruppo che rimane compatto nonostante le sfide. Aggiorna la pagina per gli ultimi aggiornamenti e le posizioni in tempo reale. La competizione prosegue con intensità, offrendo un’ottima panoramica dei principali protagonisti di questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Gruppo allungato, ma di fatto compatto fino alla dodicesima posizione! Il primo, piccolo, buco si trova alle spalle del belga Michels 15.27 Ci riprova ancora Orts! Conduzione di gara che lo spagnolo ha fatto vedere diverse volte. Adesso lo spagnolo guida la corsa con un paio di secondi di vantaggio, dietro si muovono Nys e Del Gross. Van Aert rimane un po’ attardato invece. 15.26 Bertolini si trova al momento in sempre alla sedicesima posizione, mentre Agostinacchio ha cominciato la propria rimonta e si trova al momento al trentunesimo posto. 15.24 La giuria ha calcolato i giri della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

