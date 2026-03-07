LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA | 110 chilometri al traguardo attacca l’olandese Rijnbeek

Alle 11.45 inizia la diretta della Strade Bianche maschile, mentre nel femminile, a 110 chilometri dal traguardo, l’olandese Rijnbeek ha attaccato. I ciclisti stanno affrontando il percorso di 110 chilometri, con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa. La gara si svolge in Italia e coinvolge numerosi corridori impegnati su un tracciato caratterizzato da strade bianche.

11.07 Ripresa Rijnbeek, il gruppo torna compatto guidato dall’EF Education-Oatly. 11.04 Il gruppo non vuole lasciare comunque spazio a Rijnbeek riducendo a dieci secondi il vantaggio dell’olandese. 11.01 Le atlete superano il limite dei 110 chilometri all’arrivo. Rijnbeek guadagna terreno e transita con diciassette secondi di vantaggio sul gruppo principale. 11.00 Primo attacco da parte dell’olandese Maud Rijnbeek (VolkerWessels Cycling Team). 10.57 Segnalato un problema meccanico per l’australiana Henrietta Christie (EF Education-Oatly). 10.56 Nonostante i primi passaggi sullo sterrato, la media rimane comunque alta e si attesta attorno ai 39,4 chilometriorari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 110 chilometri al traguardo, attacca l’olandese Rijnbeek Leggi anche: LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: 130 chilometri all’arrivo, il gruppo rimane compatto LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaPartenza e arrivo da Siena, in un percorso che si snoda su 133 intensi kilometri, con diverse difficoltà altimetriche al suo interno, legate non solo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Strade Bianche. Temi più discussi: Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne). LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, Vollering favoritaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti ... oasport.it Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del ... oasport.it : ` Oggi, sabato 7 marzo, le strade bianche delle crete senesi tornano a essere il centro del mondo del ciclismo. La ventesima edizione della Strade Bianc - facebook.com facebook STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com