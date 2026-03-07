LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | Pogacar cerca il primo acuto l’Italia punta su Pellizzari

Benvenuti alla copertura in tempo reale della Strade Bianche 2026, che si svolge a Siena con partenza e arrivo nella celebre Piazza del Campo. Tra i protagonisti, Tadej Pogacar cerca il suo primo successo della stagione, mentre l’Italia si affida a Pellizzari per cercare di conquistare un risultato di rilievo. La gara femminile inizia alle 10.15, offrendo agli appassionati un evento ricco di emozioni e attese.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, la partenza e l’arrivo sono a Siena, con il traguardo posto nell’ormai celebre Piazza del Campo. Sono 201 i km da affrontare con 14 tratti di sterrato, con il primo che si trova a 10.5 km dalla partenza e l’ultimo che termina a 11.7 dall’arrivo. Le sezioni di strada non asfaltata più complicate sono la sesta e la settima, classificate a cinque stelle. Queste due parti sono San Martino in Grania e Monte Sante Marie, con il primo lungo 9.4 e il secondo 11.5 km. In entrambi i settori sono presenti diversi saliscendi, con ascese in doppia cifra e discese molto tecniche, al termine mancheranno 83 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Pogacar punta al poker alla Strade Bianche 2026, il rivale più temibile è in casa UAE

Drammatica caduta alla Strade Bianche 2025!

