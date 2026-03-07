LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | Pogacar al debutto stagionale c’è Pellizzari

Benvenuti alla diretta della Strade Bianche 2026, corsa di ciclismo con partenza e arrivo a Siena. Oggi è il debutto stagionale di Pogacar, mentre Pellizzari è tra i partecipanti. La gara si svolge interamente lungo le strade bianche della Toscana, con il traguardo fissato in Piazza del Campo. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, la partenza e l’arrivo sono a Siena, con il traguardo posto nell’ormai celebre Piazza del Campo. Sono 201 i km da affrontare con 14 tratti di sterrato, con il primo che si trova a 10.5 km dalla partenza e l’ultimo che termina a 11.7 dall’arrivo. Le sezioni di strada non asfaltata più complicate sono la sesta e la settima, classificate a cinque stelle. Queste due parti sono San Martino in Grania e Monte Sante Marie, con il primo lungo 9.4 e il secondo 11.5 km. In entrambi i settori sono presenti diversi saliscendi, con ascese in doppia cifra e discese molto tecniche, al termine mancheranno 83 km al traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Strade Bianche 2026, Pogacar al debutto stagionale: "Felice di rimettermi in gioco"Roma, 3 marzo 2026 - La stagione ciclistica si è avviata ormai diverse settimane fa, ma all'appello di coloro che hanno già debuttato mancano diversi...

Strade Bianche 2026: Tadej Pogacar al debutto stagionale. La Milano-Sanremo obiettivo n.1

