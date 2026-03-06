Alla ventesima edizione della Strade Bianche, il ciclista in maglia UAE si prepara a conquistare il suo quarto successo consecutivo sulla classica toscana. La corsa si snoda su sterrati impegnativi che arrivano fino a Pi, con la competizione che vede in azione atleti di rilievo e un percorso che mette alla prova resistenza e strategia.

La Strade Bianche taglia il traguardo con la sua ventesima edizione, offrendo una prova di tenacia su sterrati toscani che sfocia nel suggestivo scenario di Piazza del Campo. il programma promette spettacolo fin dalle prime ore, con una dinamica di corsa che coniuga tradizione e novità lungo un percorso che resta fedele a una cornice unica nel panorama delle gare su strada. Il tracciato, pur mantenendo la firma storica, presenta modifiche misurate rispetto all’edizione precedente. La distanza da percorrere è 203 chilometri, e lo sterrato diminuisce con 14 settori contro i 16 del passato. Sono stati eliminati dal percorso il passaggio di La Piana e di Serravalle. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Pogacar punta al poker alla Strade Bianche 2026, il rivale più temibile è in casa UAE

POGACAR FA GIÀ PAURA! L'anno scorso, alla Milano-Sanremo 2025, sulla Cipressa andò vicino all'impresa: scalata in 8'57" con Van der Poel. In questa settimana di avvicinamento alla Strade Bianche, il campione del mondo è tornato ad allenarsi proprio

