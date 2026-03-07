Alle Strade Bianche 2026, il corridore sloveno ha attaccato a 79,5 chilometri dal traguardo, cercando di staccare il gruppo. Nel frattempo, Seixas rimane l’ultimo a resistere tra i concorrenti in corsa. La gara è in corso e gli aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sul sito dedicato. La corsa femminile è partita questa mattina alle 10.15.

14.57 Pogacar continua con il suo ritmo, 25" di vantaggio sul duo Seixas Del Toro. 14.53 Del Toro resta chiaramente a ruota e non dà un cambio. Seixas obbligato a tirare da solo. 14.50 Del Toro ha raggiunto il francese. I due sono i primi inseguitori di Pogacar. 14.50 Il campione del mondo in carica ha fatto il vuoto come da previsione. Seixas ha cercato inizialmente di reagire ma si è dovuto arrendere allo sloveno. Il talento francese prosegue da solo il suo inseguimento. 14.48 Pogacar ha ripreso un vantaggio di circa 20 metri. Seixas non regge la potenza dello sloveno. 14.45 80 chilometri dal traguardo. Seixas cerca di chiudere il gap portandosi dietro Del Toro e Jorgenson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar attacca a 79,5 km dall’arrivo. Seixas l’ultimo ad arrendersi

