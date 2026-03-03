Il ciclista sloveno ha preso parte per la prima volta quest'anno alla corsa Strade Bianche 2026, una delle principali competizioni del circuito. Dopo settimane di allenamenti, il corridore ha espresso la sua soddisfazione nel rientrare in gara, sottolineando la voglia di mettersi alla prova nuovamente. La corsa si è disputata oggi in Italia, coinvolgendo numerosi team professionisti.

Roma, 3 marzo 2026 - La stagione ciclistica si è avviata ormai diverse settimane fa, ma all'appello di coloro che hanno già debuttato mancano diversi nomi di peso: per quasi tutti il conto alla rovescia è quasi finito e lo è a maggior ragione per Tadej Pogacar, che sabato 7 marzo si presenterà per la prima volta al foglio firma in occasione della Strade Bianche 2026. Le dichiarazioni di Pogacar Lo sloveno ha già vinto la Classica del Nord più a Sud nel 2022, nel 2024 e nel 2025, un tris che gli è stato sufficiente a ricevere un grande onore: un settore, quello di Colle Pinzuto, a lui dedicato, mentre a Fabian Cancellara, eroe del passato e a sua volta autore di una tripletta di successi, è stato dedicato quello di Monte Sante Marie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Strade Bianche 2026, Pogacar al debutto stagionale: "Felice di rimettermi in gioco"

Strade Bianche 2026: il settore Colle Pinzuto intitolato a Tadej Poga?arUn legame sottile tra polvere e pendenza, che restituisce alla Strade Bianche una funzione rituale nel calendario: essere terreno di esibizione per...

È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfoUn fine settimana di grandissimo ciclismo in Toscana, quello a cura di Rcs Sport presentato questa mattina alla Rinascente di Milano, con vista sul...

IL PUNTO SPORT - STRADE BIANCHE 2026, LA PRESENTAZIONE ALLA RINASCENTE DI MILANO 22-01-2026

Aggiornamenti e notizie su Strade Bianche

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome; Pogacar contro tutti: quando e dove vedere la classica sullo sterrato; Poga?ar nella leggenda di Strade Bianche: Colle Pinzuto è intitolato a lui.

Strade Bianche 2026, Pogacar on his season debut: Happy to get back in the game.The Slovenian will open his 2026 campaign on Saturday in the race he has already won on three occasions (like Cancellara). UAE Team Emirates-XRG, after losing Wellens, will also field del Toro. sport.quotidiano.net

Strade Bianche, al via la 20ª edizione: percorso e dove vederla in tvSabato 7 marzo a Siena la Classica del Nord più a Sud d’Europa: grande favorito Tadej Pogacar, a caccia del poker ... tuttosport.com

Strade Bianche, #Pogacar punta al poker: a Siena per bissare il successo dello scorso anno x.com

La UAE Team Emirates XRG si presenta molto competitiva alla Strade Bianche 2026, in programma sabato 7 marzo. La squadra affronterà la classica toscana nonostante le assenze di Tim Wellens e Jhonatan Narváez. Tadej Pogacar segnerà il suo esordio st - facebook.com facebook