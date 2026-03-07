Alle Strade Bianche 2026, Pogacar mantiene un vantaggio crescente mentre nel gruppo degli inseguitori si verifica una fitta lotta per il secondo posto. La corsa prosegue con continui cambi di posizione e momenti di tensione tra i corridori. La gara è in corso e gli aggiornamenti arrivano in tempo reale, con la battaglia tra le squadre ancora aperta e le posizioni che si modificano di continuo.

15:42 Parte all’attacco Tom Pidcock. Del Toro poggia il piede a terra, ma rientra subito. 15:41 Continua la bagarre nel gruppo degli inseguitori. Christen e Del Toro sono però due stopper implacabili. 15:39 Pogacar percorre il tratto di sterrato accompagnato dal tripudio del pubblico. 15:37 Il detentore del titolo iridato si prepara al primo passaggio su Le Tolfe, lunghezza 1.1km e pendenza massima 18%. 15:36 Il vantaggio di Pogacar lievita: lo sloveno vanta 1’46” sugli inseguitori. 15:33 Jordan Labrosse e Mauri Vansevenant raggiungono il gruppo degli inseguitori. 15:31 La lotta è aperta nel gruppo degli inseguitori per le posizioni sul podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: lievita il vantaggio di Pogacar. Ammucchiata per il secondo posto

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar incrementa il suo vantaggio15:21 Nel secondo gruppo inseguitore ci sono: Jan Christen, Pello Bilbao, Paul Lapeira, Michael Valgren, Quinn Simmons, Clement Braz Alfonso, Wout...

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su PellizzariBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche 2026, la partenza e l’arrivo sono a Siena, con il traguardo...

LA STRADE BIANCHE 2025 - LIVE @ LE TOLFE #stradebianche #letolfe #tadejpogacar #tompidcock

Aggiornamenti e notizie su Strade Bianche.

Temi più discussi: LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar cerca il primo acuto, l’Italia punta su Pellizzari; where to watch the race on TV - Strade Bianche 2026; Dove vedere la Strade Bianche 2026 in TV e Streaming? Ampia copertura Rai, Eurosport e Discovery (anche per le donne); Strade Bianche 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti.

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: Chabbey trionfa da gregaria, quarta Longo BorghiniCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE MASCHILE DALLE 11.45 14.06 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Vi ... oasport.it

LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: Pogacar incrementa il suo vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 15.02 Pogacar guida con quaranta secondi sul duo Del ... oasport.it

L’urlo di Piazza del Campo per l’arrivo della Strade Bianche Woman Elite. A vincere è Elise Chabbey. #radiosienatv - facebook.com facebook

LIVE Strade Bianche, partiti! Pogacar favorito per il poker x.com