LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | Pogacar incrementa il suo vantaggio

Alle 15:14, durante la corsa delle Strade Bianche 2026, lo sloveno Pogacar ha aumentato il suo vantaggio rispetto ai principali inseguitori, arrivando a 1 minuto e 13 secondi, mentre il gruppo di van Aert si trova a 1 minuto e 25 secondi. La gara femminile era in corso dalle 10.15, con aggiornamenti in tempo reale sui distacchi tra i ciclisti.

15:21 Nel secondo gruppo inseguitore ci sono: Jan Christen, Pello Bilbao, Paul Lapeira, Michael Valgren, Quinn Simmons, Clement Braz Alfonso, Wout van Aert e Gianni Veermersch. 15:19 Il prossimo settore di sterrato sarà Montaperti – lunghezza 0.6km, pendenza massima 16%. 15:16 Ben Healy e Wout van Aert tentano l’allungo per accorciare ulteriormente sui primi inseguitori. 15:14 Lo sloveno vanta 1’13” sui primi inseguitori e 1’25” sul gruppo van Aert. 15:11 Alle spalle dei primi inseguitori c’è un drappello formato da Ben Healy, Pello Bilbao, Clément Braz Afonso, Andreas Kron e Wout van Aert. 15:06 Il trio Gregoire, Pidcock e Jorgenson ha raggiunto il tandem Del Toro-Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

