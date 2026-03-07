LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA | cinque tratti di sterrato completati gruppo a 35? dalla fuga
Alle 10.15 inizia la copertura della corsa femminile delle Strade Bianche 2026, con cinque tratti di sterrato già completati. Attualmente, il gruppo si trova a circa 35 secondi dalla fuga in testa alla gara. Seguiremo in tempo reale gli sviluppi della corsa e i passaggi principali su questa pista caratterizzata da tratti di sterrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 14.01 Termina il quinto settore, ora una quindicina di km asfaltati prima di San Martino in Grania, sterrato con cinque stelle di difficoltà. 13.58 120 km alla conclusione. 13.57 Si avvicina il gruppo sulla salita del quinto settore, 35? lo svantaggio dai fuggitivi. 13.54 Tadej Pogacar è stato l’unico corridore capace di vincere la Strade Bianche da campione del mondo in carica, quest’anno cerca il bis. 13.51 80 km fatti, media dei 42 kmh. 13.48 Vantaggio della fuga che si è assestato sui 50?, il gruppo ora appare più tranquillo. 13.45 Per i corridori ora una ripida discesa (con punte del -14%), per poi una risalita con pendenze altrettanto arcigne, sempre su fondo sterrato. 🔗 Leggi su Oasport.it
