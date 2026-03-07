Alle 10.15 è iniziata la corsa femminile di Strade Bianche 2026. Finora sono stati completati tre settori di sterrato, con il gruppo principale rimasto compatto. La gara si svolge sulle strade bianche del percorso, e i ciclisti affrontano le prime fasi della competizione. La diretta è disponibile per aggiornamenti continui sullo svolgimento della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA STRADE BIANCHE FEMMINILE DALLE 10.15 12.31 Il gruppo è tornato compatto e sta affrondato un tratto di sterrato in salita, prima di una discesa sempre su questo terreno. 12.28 Si stanno avantaggiando una quindicina di corridori. 12.27 Inizia il terzo settore, quello di Radi (4.4 km), due stelle di difficoltà. 12.25 C’è l’allungo di Timo Kielich (Team Visma Lease a Bike), vedremo se qualcuno proverà a seguirlo. 12.24 Terminato il settore di Bagnaia, gruppo che affronta ora una ripida discesa. 12.22 Intanto hanno abbandonato la corsa Kim Heiduk (INEOS Grenadiers), Albert Whiten Philipsen (Lidl – Trek) e Robbe Dhondt (Team Picnic PostNL), probabilmente coinvolti nella caduta di inizio tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Strade Bianche 2026 in DIRETTA: tre settori di sterrato completati, gruppo compatto

