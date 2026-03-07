LIVE Sinner-Svrcina 6-1 3-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

Da oasport.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Jannik Sinner sta affrontando il suo avversario nel match in corso. Attualmente, Sinner conduce con un punteggio di 6-1 e 3-0, con un doppio break di vantaggio. Nel game in corso, Sinner ha ottenuto la prima vincente e si trova in vantaggio di AD-40, con un servizio solido e uno smash efficace.

5-1 Game Sinner. Perfetto il serve and volley dell’italiano, che spedisce l’avversario a servire per rimanere in partita. 1-4 Game Svrcina. Con un’ottima volèe stoppata il ceco muove il punteggio. 15-15 Di un soffio in corridoio il dritto in uscita al servizio dell’italiano. 3-0 DOPPIO BREAK SINNER! A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di Svrcina. AD-40 Perfetto il pallonetto di rovescio del ceco, che riceve gli applausi dall’avversario. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. Anche la gran difesa dell’altoatesino, che raccoglie poi l’errore dell’avversario. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto dell’italiano. 2-0 Game Sinner. Perfetto il dritto lungolinea dell’altoatesino, che conferma il break. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sinner svrcina 6 1 3 0 atp indian wells 2026 in diretta set e doppio break di margine per l8217azzurro
© Oasport.it - LIVE Sinner-Svrcina 6-1 3-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per l’azzurro

LIVE Sinner-Svrcina 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava.

Leggi anche: LIVE Sinner-Svrcina 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro conquista il primo set

Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Svrcina 6 1 3 0 ATP Indian....

Temi più discussi: LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il cammino del n.2 inizia nella notte; Sinner-Svrcina LIVE venerdì notte alle 3 su Sky; Dove vedere Sinner a Indian Wells in tv, il match contro Svrcina: orario e diretta tv; Sinner-Svrcina, l'esordio di Jannik a Indian Wells: data, orario e dove vederla in tv.

sinner svrcina live sinner svrcina 6LIVE Sinner-Svrcina 6-1 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: set e doppio break di margine per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Col brivido Jannik non chiude lo smash a rimbalzo ma il passante dell'avversario si spegne sul nastro. oasport.it

sinner svrcina live sinner svrcina 6LIVE Indian Wells, dalle 3 di stanotte c'è Sinner-SvrcinaIl torneo di Indian Wells è trasmesso in Italia da Sky, che detiene i diritti integrali ed esclusivi di tutto il circuito Atp e Wta. Non ci sono precedenti tra Sinner e Svrcina nel circuito Atp. A ... gazzetta.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.