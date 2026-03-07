LIVE Sinner-Svrcina 6-1 3-0 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | set e doppio break di margine per l’azzurro

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, Jannik Sinner sta affrontando il suo avversario nel match in corso. Attualmente, Sinner conduce con un punteggio di 6-1 e 3-0, con un doppio break di vantaggio. Nel game in corso, Sinner ha ottenuto la prima vincente e si trova in vantaggio di AD-40, con un servizio solido e uno smash efficace.

5-1 Game Sinner. Perfetto il serve and volley dell'italiano, che spedisce l'avversario a servire per rimanere in partita. 1-4 Game Svrcina. Con un'ottima volèe stoppata il ceco muove il punteggio. 15-15 Di un soffio in corridoio il dritto in uscita al servizio dell'italiano. 3-0 DOPPIO BREAK SINNER! A metà rete il rovescio in uscita dal servizio di Svrcina. AD-40 Perfetto il pallonetto di rovescio del ceco, che riceve gli applausi dall'avversario. 15-40 Due palle del doppio break Sinner. Anche la gran difesa dell'altoatesino, che raccoglie poi l'errore dell'avversario. 15-0 Si ferma sul nastro il dritto dell'italiano. 2-0 Game Sinner. Perfetto il dritto lungolinea dell'altoatesino, che conferma il break. 40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava. 40-40 Col brivido Jannik non chiude lo smash a rimbalzo ma il passante dell'avversario si spegne sul nastro.