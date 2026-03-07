LIVE Sinner-Svrcina ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | si parte con l’azzurro al servizio

Al torneo ATP di Indian Wells 2026, il match tra Sinner e Svrcina è iniziato con l’azzurro al servizio. Sinner ha conquistato i primi punti, con un ace e una prima esterna vincente. La partita è in corso e gli aggiornamenti vengono seguiti in diretta, con i due giocatori pronti a sfidarsi sui campi californiani.

30-0 ACE Sinner. 15-0 Subito la prima esterna vincente dell'italiano. PRIMO SET 3:05 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti si partirà con l'azzurro al servizio. 3:03 Accolti dall'applaudo del pubblico entrano in campo Sinner e Svrcina. Jannik in total white, outfit scelto dopo le problematiche australiane. 2:58 Svrcina ha invece superato brillantemente le qualificazioni prima di sconfiggere in due set l'australiano Duckworth. 2:53 Sinner torna in campo dopo la delusione di Doha. L'altoatesino si è fermato infatti ai quarti nel torneo ATP 500 del qatar cedendo al ceco Mensik. 2:48 Quello che andremo a commentare sarà il primo confronto diretto tra l'azzurro ed il ceco, con il vincente che troverà al terzo turno uno tra l'argentino Etcheverry ed il canadese Shapovalov.