Alle 11:16 si sono svolti i quarti di finale della gara di sci di fondo Sprint Lahti 2026, trasmessi in diretta. Jonna Sundling, dopo aver vinto due medaglie a Milano Cortina 2026, ha segnato il miglior tempo nel turno, superando la medaglia d’oro della sprint TC Linn Svahn. La competizione prosegue con le fasi successive della competizione.

Jonna Sundling — SWEKristine Stavaas Skistad — NORIris De Martin Pinter — ITASofie Krehl — GERKaterina Janatova — CZEJulie Bjervig Drivenes — NOR Gina Del Rio — ANDMathilde Myhrvold — NORMaja Dahlqvist — SWEJasmin Kahara — FINPatricija Eiduka — LATRosie Brennan — USA Johanna Hagstroem — SWEJessie Diggins — USAHilla Niemela — FINMelissa Gal — FRANadja Kaelin — SUIMilla Grosberghaugen Andreassen — NOR 11:16 Jonna Sundling, che torna dopo l’argento e l’oro conquistati a Milano Cortina 2026 ha fatto segnare il miglior tempo davanti a la medaglia d’oro della sprint TC Linn Svahn. Tra i maschi Johannes Hoesflot Klaebo davanti a Chanavat e Pellegrino che si avvicina alla terza posizione nella Generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: si parte con i quarti di finale!

LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: sono 7 gli azzurri che accedono ai quarti di finale!09:57 Nessun colpo di scena, al netto della penalizzazione di Emil Liekari (FIN) che era qualificato.

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: iniziata la qualificazione maschile!

Contenuti utili per approfondire LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in....

Temi più discussi: LIVE Sci di fondo, Sprint TL Falun 2026 in DIRETTA: vincono Klaebo e Svahn, Italia assente; Il programma delle gare settimanali: nove le discipline impegnate; LIVE Sci di fondo, skiathlon Falun 2026 in DIRETTA: Klaebo piglia tutto, Diggins ipoteca la Coppa; A che ora lo sci di fondo oggi: startlist Sprint tl Falun 2026, tv, programma, streaming.

LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2026 in DIRETTA: sono 7 gli azzurri che accedono ai quarti di finale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09:57 Nessun colpo di scena, al netto della penalizzazione di Emil Liekari (FIN) che era qualificato. Alle 11:30 ... oasport.it

Sci di fondo: a Lahti Pellegrino bene in qualificazione, sette azzurri avanti tra uomini e donneIn archivio le qualificazioni della sprint a tecnica libera di Lahti, in Finlandia, che segna un mese di marzo dal sapore di vicinanza al termine della ... oasport.it

Dopo l'opening di Ruka, la CdM di sci di fondo torna sulle nevi finniche. A Lahti, sabato 7 marzo, andrà in scena la sprint a skating, dove il padrone del circuito è favoritissimo e ha nel mirino il record assoluto di vittorie in coppa negli sport olimpici invernali. Per - facebook.com facebook