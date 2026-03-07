LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | si parte con i quarti di finale!

Alle 11:16 si sono svolti i quarti di finale della gara di sci di fondo Sprint Lahti 2026, trasmessi in diretta. Jonna Sundling, dopo aver vinto due medaglie a Milano Cortina 2026, ha segnato il miglior tempo nel turno, superando la medaglia d’oro della sprint TC Linn Svahn. La competizione prosegue con le fasi successive della competizione.

Jonna Sundling — SWEKristine Stavaas Skistad — NORIris De Martin Pinter — ITASofie Krehl — GERKaterina Janatova — CZEJulie Bjervig Drivenes — NOR Gina Del Rio — ANDMathilde Myhrvold — NORMaja Dahlqvist — SWEJasmin Kahara — FINPatricija Eiduka — LATRosie Brennan — USA Johanna Hagstroem — SWEJessie Diggins — USAHilla Niemela — FINMelissa Gal — FRANadja Kaelin — SUIMilla Grosberghaugen Andreassen — NOR 11:16 Jonna Sundling, che torna dopo l’argento e l’oro conquistati a Milano Cortina 2026 ha fatto segnare il miglior tempo davanti a la medaglia d’oro della sprint TC Linn Svahn. Tra i maschi Johannes Hoesflot Klaebo davanti a Chanavat e Pellegrino che si avvicina alla terza posizione nella Generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

