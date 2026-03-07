LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | iniziata la qualificazione maschile!

Alle 09:46 è iniziata la qualificazione maschile di sprint a Lahti 2026, trasmessa in diretta. Chanavat ha concluso la sua manche con un secondo tempo, soffermandosi a pochi secondi da Klaebo. La competizione vede in corsa il campione norvegese Klaebo, Heggen, Chanavat e Pellegrino, tutti in lotta per un passaggio alla fase successiva.

09:53 Eliminato Elia Barp. L’Italia avrà ufficialmente quindi 7 atleti (tra uomini e donne) nelle fasi finali! 09:50 Anche Young sta davanti a Elia oltre al norge, e allora siamo in 30^ posizione! Holbaek dodicesimo ed è ok, Barp ora 28°. Se Skar gli sta davanti è 29°. 09:50 Elia Barp è al momento 28° ma devono arrivare Skar (che torna) e Holbaek. 09:48 L’Italia avrà comunque quantomeno Pellegrino, Carollo, Hellweger e Graz nei quarti di finale. 09:47 Forse il veneto ha qualche chance, ha 6"7 di ritardo. Graz comunque ce la farà ampiamente! Eliminato anche Elia Barp. Appena davanti a Mocellini, rispettivamente 26 e 27 gli azzurri ma saranno out dai 30, ne mancano troppi per sperare di salvarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it

