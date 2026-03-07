LIVE Sci di fondo Sprint Lahti 2026 in DIRETTA | sono 7 gli azzurri che accedono ai quarti di finale!

Durante la gara di sci di fondo a Lahti 2026, sette atleti italiani sono passati ai quarti di finale, mentre Elia Barp è stato eliminato. Tra le altre notizie, l’australiano Vik ha concluso la semifinale a un centesimo di secondo dal vincitore. La competizione si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti costanti sui risultati e le eliminazioni degli atleti.

09:57 Nessun colpo di scena, al netto della penalizzazione di Emil Liekari (FIN) che era qualificato. Alle 11:30 scatteranno le fasi di quarti di finale, noi vi pubblicheremo le liste di partenza delle batterie non appena le avranno sorteggiate. Per adesso un saluto sportivo! 10. Michael Hellweger (ITA) 13. Martino Carollo (ITA) 21. Davide Graz (ITA) 32. Elia Barp (ITA) *Eliminato 34. Simone Mocellini (ITA) *Eliminato 09:53 Eliminato Elia Barp. L'Italia avrà ufficialmente quindi 7 atleti (tra uomini e donne) nelle fasi finali! 09:50 Anche Young sta davanti a Elia oltre al norge, e allora siamo in 30^ posizione! Holbaek dodicesimo ed è ok, Barp ora 28°.