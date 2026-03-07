LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Vinatzer cerca una svolta

Benvenuti alla diretta dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La competizione si sta svolgendo oggi e vede in pista gli atleti che cercano di ottenere un risultato importante. La gara è seguita in tempo reale dagli appassionati e dagli addetti ai lavori, che monitorano le prestazioni degli sciatore in questa tappa.

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Kranjska Gora, gara valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino maschile. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa in Slovenia per uno degli appuntamenti più tradizionali del calendario. A Kranjska Gora, sulla storica pista Podkoren 3, il fine settimana tecnico si apre con lo slalom gigante, primo atto della due giorni che si completerà domenica con lo slalom speciale. La gara di sabato scatterà alle 9.30 con la prima manche, mentre la seconda è in programma alle 12.30, in una fase della stagione ormai decisiva prima delle finali.