LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Goggia a rischio eliminazione
Segui la diretta dello Sci alpino, gigante di Kranjska Gora 2026. In questa pagina trovi aggiornamenti in tempo reale sull’evento, con informazioni sui pettorali e le eventuali variazioni di programma. Ricorda che questa settimana gli uomini non gareggiano. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi della competizione.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10.31 Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 10.30 La tedesca Emma Aicher è 16ma a 3?78, dunque la prima a finire alle spalle di Goggia. 10.28 La veterana svizzera Wendy Holdener è 14ma a 2?32?. 10.26 La classifica dopo le prime 15: 1 Camille Rast Svizzera 1:01.38 2 Paula Moltzan Stati Uniti d’America 1:01.71 +0.33 3 Lara Colturi Albania 1:01.75 +0.37 4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti d’America 1:01.76 +0.38 5 Julia Scheib Austria 1:01.79 +0.41 6 Sara Hector Svezia 1:02. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia non brilla, Rast al comando
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker
DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris.
Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta ... sport.sky.it
LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: altra uscita per Robinson, tracciato angolatissimo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10. oasport.it
Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante Kranjska Gora, startlist, streaming - L'inizio di un nuovo anno porta con sé propositi, desideri e la voglia di continuare a sognare in grande. oasport.it
Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com
Benvenuto 2026 e con lui l'attesa per ilò tradizionale evento di inizio anno! MARTEDI' 6 GENNAIO la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico, Trieste), di proprietà della Società Alpina delle Giulie – Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, o - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.