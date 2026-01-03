LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | Goggia a rischio eliminazione

Segui la diretta dello Sci alpino, gigante di Kranjska Gora 2026. In questa pagina trovi aggiornamenti in tempo reale sull’evento, con informazioni sui pettorali e le eventuali variazioni di programma. Ricorda che questa settimana gli uomini non gareggiano. Restate con noi per tutte le novità e gli sviluppi della competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10.31 Subito fuori la norvegese Mina Fuerst Holtmann. 10.30 La tedesca Emma Aicher è 16ma a 3?78, dunque la prima a finire alle spalle di Goggia. 10.28 La veterana svizzera Wendy Holdener è 14ma a 2?32?. 10.26 La classifica dopo le prime 15: 1 Camille Rast Svizzera 1:01.38 2 Paula Moltzan Stati Uniti d’America 1:01.71 +0.33 3 Lara Colturi Albania 1:01.75 +0.37 4 Mikaela Shiffrin Stati Uniti d’America 1:01.76 +0.38 5 Julia Scheib Austria 1:01.79 +0.41 6 Sara Hector Svezia 1:02. 🔗 Leggi su Oasport.it

