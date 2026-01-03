LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA | iniziata la gara

Segui la diretta del Gigante di Kranjska Gora 2026, valido per lo sci alpino. Qui puoi aggiornarti in tempo reale sui risultati e i pettorali di partenza. Ricorda che questa settimana gli uomini non gareggiano, quindi le competizioni sono riservate alle donne. Rimani con noi per tutte le ultime notizie e gli sviluppi della gara.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 10.01 Tracciato veramente tanto angolato. Qualche imperfezione per Rast, ma ha dato la sensazione di aver lasciato correre gli sci: 1’01?38 il suo tempo. Vediamo la risposta della svedese Sara Hector, vincitrice lo scorso anno. 10.00 Iniziata la gara. In pista la svizzera Camille Rast. 9.58 I pettorali delle italiane: 11 Sofia Goggia, 20 Lara Della Mea, 23 Asja Zenere, 34 Alice Pazzaglia, 35 Giorgia Collomb, 42 Laura Steinmair, 46 Ilaria Ghisalberti, 49 Ambra Pomaré, 58 Anna Trocker. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: iniziata la gara Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Goggia e Della Mea per proseguire la scalata, c’è Trocker Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Goggia nel primo gruppo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. DIRETTA – Sci alpino, gigante femminile: in pista la seconda manche con Della Mea, Goggia, Pazzaglia e Collomb ?? Semmering Guarda la diretta streaming qui ???? https://www.rainews.it/maratona/2025/12/sci-alpino-coppa-del-mondo-femminile-semmering-; LIVE Sci alpino, Gigante femminile Semmering 2025 in DIRETTA: Scheib profeta in patria, Della Mea sempre più in alto, Goggia in top10; Sci alpino, Kranjska Gora: fari puntati su Sofia Goggia. Segui la diretta - Coppa del Mondo: classifica generale donne; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris. Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta - Leggi su Sky Sport l'articolo Coppa del mondo di sci, Slalom gigante femminile a Kranjska Gora: risultato in diretta ... sport.sky.it

LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire - La diretta scritta del gigante femminile di Kranjska Gora, sesta prova stagionale di Coppa del Mondo 2025- eurosport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: alle 10.00 si parte. Goggia nel primo gruppo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA PERCHÉ GLI UOMINI NON GAREGGIANO QUESTO FINE SETTIMANA 9. oasport.it

Sabato 3 Gennaio Live Rai Sport: Sci Alpino Slalom Gigante Kranjska Gora, Sci di Fondo Val di Fiemme x.com

