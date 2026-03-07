LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | Johnson al comando Goggia meglio di ieri Tra poco Pirovano

In Val di Fassa si sta svolgendo la discesa di sci alpino valida per la stagione 2026, con Johnson che attualmente guida la classifica e Goggia che migliora la sua posizione rispetto alla giornata precedente. Tra pochi minuti è previsto l'intervento di Pirovano. La gara è trasmessa in diretta e gli spettatori possono seguire l'andamento delle prove attraverso aggiornamenti in tempo reale.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 11.13 I curvoni costano caro a Nicol Delago. Comunque ottima gara: quinta a 1.02, appena 2 centesimi meglio di Goggia. E' il turno della tedesca Kira Weidle-Winkelmann. 11.12 0.07 il ritardo al primo rilevamento, 0.16 al secondo. E' da podio! 11.10 Aicher ha buttato via un podio praticamente certo. All'arrivo è sesta a 1.05. Occasione importante per Laura Pirovano. 11.09 Al primo rilevamento la teutonica è dietro di 0.18, al secondo di 0.21. 11.08 Huetter ipoteca la vittoria: balza in testa con ben 63 centesimi su Johnson. Da tempo l'austriaca non sciava a questi livelli. Momento chiave: c'è Emma Aicher.