LIVE Sci alpino Discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA | COLPO DOPPIO! Laura Pirovano vince ancora per 0.01 e balza in testa alla classifica!

In una gara di sci alpino a Val di Fassa, Laura Pirovano ha conquistato la vittoria, battendo il secondo classificato di appena 0,01 secondi. La competizione si svolge nell’ambito della Discesa 2026 e vede Pirovano in testa alla classifica generale. La diretta include anche il gigante maschile di Kranjska Gora, previsto alle 9.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 12.11 Restano ancora due azzurre: Ilaria Ghisalberti con il n.47 e Asja Zenere con il 50. 12.11 Gara interrotta dopo la caduta dell’americana Tricia Mangan. Si stanno sistemando le reti. 12.08 Ricordiamo che l’Italia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa per ben 4 volte negli ultimi 5 anni. 3 con Goggia e 1 con Brignone. 12.04 La nuova classifica generale di Coppa del Mondo. Shiffrin respira dopo il passo falso di Aicher. 12.02 La francese Camille Cerutti è 22ma a 1.55: sfiorato il miglior risultato in carriera in discesa. 11.53 Quella di Kvitfjell è una pista adatta anche a Sofia Goggia, che in passato ha conquistato due podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

