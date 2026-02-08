Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 parte con l’Italia già a sette medaglie. Tra poco, il protagonista sarà Fischnaller nello slittino, pronto a salire in pista. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale su tutte le competizioni e i risultati più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: Italia già a 7 medaglie! Tra poco Fischnaller nello slittino

Questa mattina la giornata alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si apre con ottimi risultati per l'Italia.

