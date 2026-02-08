Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con alcune sorprese. L’azzurro Dalmasso conquista la medaglia di bronzo nel biathlon, mentre il tentativo di Fischnaller si ferma subito. La giornata promette ancora molte emozioni, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli eventi in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 8 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 8 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 8 febbraio in DIRETTA: argento biathlon, bronzo Dalmasso. Fischnaller primo flop

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Oggi le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 continuano con emozioni e colpi di scena.

Oggi i giochi olimpici invernali si sono accesi con una giornata intensa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

OEBERG vince a Oberhof, PASSLER pareggia il suo miglior risultato in Coppa del Mondo | HIGHLIGHTS

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming; DIRETTA - Milano-Cortina 2026, è la serata della cerimonia d’inaugurazione Guarda la diretta streaming qui ?? https://www.rainews.it/maratona/2026/02/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-apertura-inaugurazione-scaletta-sergio-mattarella-diretta-c7bf4.

Biathlon diretta Olimpiadi, segui la staffetta mista: Wierer e Giacomel in pista, Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

La diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi minuto per minutoLa diretta Live della Cerimonia d’Apertura di Milano Cortina 2026, il grande via alle Olimpiadi venerdì 6 febbraio dallo Stadio Giuseppe Meazza: segui qui la diretta con tutti gli aggiornamenti sugli ... vogue.it

"Alberi abbattuti, sprechi d'acqua per la neve artificiale, speculazione edilizia. Ecco perché le Olimpiadi sono insostenibili". A Milano in migliaia sono sc... facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com