In diretta dall’Indian Wells del 2026, si sta svolgendo il match tra Paolini e Potapova. L’azzurra ha ottenuto un break in avvio del secondo set, portandosi in vantaggio dopo aver concluso il primo con un punteggio di 6-7. Attualmente il punteggio vede Paolini in testa per 1-0 nel secondo parziale, con uno scambio lungo e combattuto sul rovescio incrociato.

40-40 Risposta di diritto lungolinea e vincente della portacolori austriaca. 40-40 Lungo il rovescio incrociato giocato in difesa della classe ’96. 40-30 In rete il diritto incrociato della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 40-0 Lungo il rovescio incrociato giocato in attacco dal centro del campo di Potapova. 0-40 Risposta di rovescio lungolinea e vincente della toscana. Ci sono tre palle break. 7-6 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurra. Il primo parziale va alla giocatrice che rappresenta l’Austria. 6-5 In rete il diritto lungolinea giocato in attacco della portacolori austriaca. 6-4 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo della classe ’96. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 6-7, 1-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: break in avvio dell’azzurra in questo secondo parziale

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

