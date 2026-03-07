LIVE Paolini-Potapova 1-2 WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA | la classe 2001 ottiene subito il break

Da oasport.it 7 mar 2026

Al torneo WTA di Indian Wells 2026, la partita tra Paolini e Potapova è in corso e al momento il punteggio è 1-2. La giocatrice nata nel 2001 ha ottenuto immediatamente un break grazie a un servizio interno vincente. Potapova ha risposto con un diritto lungolinea giocato in difesa, che si è concluso in rete. La sfida prosegue con entrambe le atlete pronte a continuare.

40-30 Diritto incrociato e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’azzurra. 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in difesa di ”Jas”. 40-A Largo il diritto incrociato giocato in attacco della nativa di Saratov. Altra palla del controbreak. 15-40 In rete il diritto lungolinea di Potapova giocato in difesa. Ci sono due palle del controbreak. 0-15 Lungo il diritto lungolinea di Potapova. 5 punti di fila per Paolini. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea della toscana. Ci sono due palle break. 23:38 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Paolini-Potapova, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 ottiene subito il break

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l'azzurra partirà al servizio 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriaca

