Al torneo WTA di Indian Wells 2026, la partita tra Paolini e Potapova è in corso e al momento il punteggio è 1-2. La giocatrice nata nel 2001 ha ottenuto immediatamente un break grazie a un servizio interno vincente. Potapova ha risposto con un diritto lungolinea giocato in difesa, che si è concluso in rete. La sfida prosegue con entrambe le atlete pronte a continuare.

40-30 Diritto incrociato e vincente della nativa di Castelnovo di Garfagnana. 30-30 Diritto incrociato e vincente giocato dal centro del campo dell’azzurra. 0-15 In rete la volée di diritto lungolinea giocata in difesa di ”Jas”. 40-A Largo il diritto incrociato giocato in attacco della nativa di Saratov. Altra palla del controbreak. 15-40 In rete il diritto lungolinea di Potapova giocato in difesa. Ci sono due palle del controbreak. 0-15 Lungo il diritto lungolinea di Potapova. 5 punti di fila per Paolini. 15-40 Lungo il rovescio lungolinea della toscana. Ci sono due palle break. 23:38 Ci siamo! Le giocatrici stanno facendo il loro ingresso in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Potapova, 1-2, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: la classe 2001 ottiene subito il break

LIVE Paolini-Potapova, 0-0, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurra partirà al servizioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:39 Paolini ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’esordio in quel di Indian...

Contenuti utili per approfondire LIVE Paolini Potapova 1 2 WTA Indian....

Temi più discussi: LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriaca; WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini; Potapova-Paolini: il pronostico del Masters 1000 di Indian Wells, i precedenti e dove vedere il match; Il tabellone di Indian Wells 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA.

LIVE Paolini-Potapova, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: esordio duro contro la russa diventata austriacaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell'esordio in quel di Indian Wells ... oasport.it

Paolini-Potapova oggi in tv, WTA Indian Wells 2026: orario, programma, streamingJasmine Paolini farà il proprio esordio quest'oggi nel tabellone di singolare femminile del WTA1000 di Indian Wells. L'azzurra (n.7 del mondo) sfiderà la ... oasport.it

#Berrettini apre. Alle 20 con Zverev. #Sinner chiude lo Stadium 1. Alle 3!! Alle 20 anche #Cobolli sullo Stadium 6 con Kecmanovic. #Musetti vs Fucsovics, 2° match dalle 20. #Paolini vs Potapova, 3° match dalle 20. Azzurri a qualsiasi ora. Della sera. Ma sopratt x.com

Programma Day 3 Indian Wells Campo Centrale ore 20.00 BERRETTINI ZVEREV ore 03.00 SINNER SVRCINA Stadio 3 21.30 circa MUSETTI FUCSOVICS Stadio 4 Terzo incontro PAOLINI POTAPOVA Stadio 6 Ore 20.00 COBOLLI KECMAN - facebook.com facebook