LIVE Musetti-Fucsovics ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | tra poco il ritorno in campo del toscano
Tra poco in campo il tennista toscano per il suo ritorno ad Indian Wells contro l’avversario slovacco. Non ci sono match precedenti tra i due giocatori, e l’attuale incontro rappresenta la prima sfida ufficiale. I due si affrontano nel torneo ATP 2026, con aggiornamenti in diretta disponibili per seguire l’andamento del match.
22:12 Ricordiamo, prima di questo match, la vittoria di Flavio Cobolli in rimonta su Miomir Kecmanovic e, invece, la sconfitta di Matteo Berrettini contro Alexander Zverev. 22:09 Sono appena arrivati in campo Musetti e Fucsovics, che stanno per iniziare il riscaldamento. 22:06 Si gioca sullo Stadium 3, che alcuni di voi ricorderanno per esser stato molto a lungo il secondo campo per importanza del torneo prima della costruzione dell’attuale Stadium 2, considerato a ragione un doppio gioiello dal punto di vista sia architettonico che prettamente tennistico, per quanto il pubblico è raccolto e per possibilità di vedere bene. Ma anche sul 3 non è che le cose siano brutte, anzi (si tratta, semplicemente, di un altro tipo di concezione). 🔗 Leggi su Oasport.it
Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook