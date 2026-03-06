Tra poco in campo il tennista toscano per il suo ritorno ad Indian Wells contro l’avversario slovacco. Non ci sono match precedenti tra i due giocatori, e l’attuale incontro rappresenta la prima sfida ufficiale. I due si affrontano nel torneo ATP 2026, con aggiornamenti in diretta disponibili per seguire l’andamento del match.

22:12 Ricordiamo, prima di questo match, la vittoria di Flavio Cobolli in rimonta su Miomir Kecmanovic e, invece, la sconfitta di Matteo Berrettini contro Alexander Zverev. 22:09 Sono appena arrivati in campo Musetti e Fucsovics, che stanno per iniziare il riscaldamento. 22:06 Si gioca sullo Stadium 3, che alcuni di voi ricorderanno per esser stato molto a lungo il secondo campo per importanza del torneo prima della costruzione dell’attuale Stadium 2, considerato a ragione un doppio gioiello dal punto di vista sia architettonico che prettamente tennistico, per quanto il pubblico è raccolto e per possibilità di vedere bene. Ma anche sul 3 non è che le cose siano brutte, anzi (si tratta, semplicemente, di un altro tipo di concezione). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: tra poco il ritorno in campo del toscano

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo...

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo...

Contenuti utili per approfondire LIVE Musetti Fucsovics ATP Indian Wells....

Temi più discussi: Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunio; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/03/2026.

Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it

Indian Wells, oggi Musetti-Fucsovics – Diretta x.com

Marton Fucsovics sfiderà per la prima volta Lorenzo Musetti, sullo Stadium 3, verso le 21:30 italiane. Cercherà la prima vittoria contro un top 5 su cemento - facebook.com facebook