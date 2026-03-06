Alle ore 21.00 si apre la partita tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Dopo un lungo infortunio, il tennista italiano torna in campo per disputare questa sfida contro l’avversario ungherese. La partita viene trasmessa in diretta, con aggiornamenti disponibili per chi segue l’evento in tempo reale.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo Musetti e Marton Fucsovics. Per il carrarino ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha bloccato sul più bello contro Novak Djokovic agli Australian Open, e contro l’ungherese che è tra i veterani del circuito. Si tratta di un confronto inedito sul circuito ATP, quello tra l’attuale numero 5 del mondo e colui che, invece, ad oggi occupa la posizione numero 56. Per Fucsovics si tratta di un ritorno in California, considerato che non ci andava dal 2023, anno nel quale ha raggiunto il miglior suo risultato, vale a dire gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunio

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo...

Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest’oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells.

Una raccolta di contenuti su LIVE Musetti Fucsovics ATP Indian Wells....

Temi più discussi: LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunio; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 07/03/2026; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso; Il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells.

LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il n.5 ritorna dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it

Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it

GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI venerdì 6 Ore 20:00 Berrettini vs Zverev Ore 20:00 Cobolli vs Kecmanovic Ore 21:30 Musetti vs Fucsovics Ore 23:00 Paolini vs Patapova Ore 03:00 Sinner vs Svrcina Forza ragazzi Sky Sport (canali S - facebook.com facebook

#Berrettini apre. Alle 20 con Zverev. #Sinner chiude lo Stadium 1. Alle 3!! Alle 20 anche #Cobolli sullo Stadium 6 con Kecmanovic. #Musetti vs Fucsovics, 2° match dalle 20. #Paolini vs Potapova, 3° match dalle 20. Azzurri a qualsiasi ora. Della sera. Ma sopratt x.com