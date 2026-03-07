LIVE Italia-Inghilterra 3-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | Garbisi la sblocca dopo 21 minuti!

Durante la partita tra Italia e Inghilterra, l’Italia ha aperto le marcature al 21° minuto con un tentativo di Garbisi. La partita sta proseguendo con l’Italia in vantaggio 3-0 e il torneo Sei Nazioni 2026 in corso, mentre gli ospiti cercano di risalire la corrente dopo un fallo azzurro che ha concesso loro un’azione offensiva. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

26' META INGHILTERRA. A segnare è Freeman, liberato al largo e che non fatica a schiacciare. Italia 3 – Inghilterra 5 17:35 Tante novità per l'Inghilterra, con Steve Borthwick che ha scelto questa formazione: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje, 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Bevan Rodd, 18 Trevor Davison, 19 Ollie Chessum, 20 Cunningham South, 21 Henry Pollock, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith. 17.30 L'Italia scende in campo con questa...