LIVE Italia-Scozia 18-10 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | calcio di Garbisi per il +8

Questa mattina si è giocato il match tra Italia e Scozia, valido per le Sei Nazioni di rugby 2026. L’Italia ha messo a segno un calcio di Garbisi, portandosi a +8. La partita è ancora aperta, con l’Italia avanti 18-10 e un colpo di punizione che ha dato un ulteriore vantaggio. I tifosi sono in attesa degli ultimi minuti, sperando in una vittoria importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Non sbaglia Paolo! Italia 18 Scozia 10. 50? Soltanto punizione per l’Italia. Posizione però agevole per il sinistro di Garbisi. 49? Lavoro del TMO. Possibile testata di Ashman sul collo di Zuliani. 49? Si è isolato purtroppo Zuliani, turnover Scozia. 48? Ingenuità di Dobie, che agguanta l’ovale ma pesta la linea laterale. Occasione per gli azzurri nei 22 avversari. 47? Comodo calcio per Russell. Italia 15 Scozia 10. 46? Ancora fuorigioco di un azzurro. Stavolta gli scozzesi scelgono di andare ai pali. 45? Si alza il coro Italia Italia! Dobbiamo difenderci! 43? Fuorigioco di Fischetti, troppe le infrazioni degli italiani e Scozia che torna nei nostri 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Scozia 18-10, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: calcio di Garbisi per il +8 Approfondimenti su Italia Scozia LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: dalle 15.10 il primo match degli azzurri LIVE Italia-Scozia 12-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sgroppata vincente di Menoncello! L’Italia conquista un’altra vittoria netta contro la Scozia nel Sei Nazioni di rugby, con il punteggio di 12-0. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Italia Scozia Argomenti discussi: Sei Nazioni, oggi Italia-Scozia LIVE su Sky; Dove e quando si vede Italia XV-Scozia A in diretta streaming; Sei Nazioni under 20: la presentazione di Italia-Scozia; LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: azzurri con tante assenze. LIVE Italia-Scozia 15-7, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: ottimo primo tempo degli azzurriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:53 Termina la prima frazione. Ottimi 40 minuti degli uomini di Quesada sotto la pioggia torrenziale ... oasport.it Italia-Scozia, il risultato in diretta live della partita del Sei NazioniAllo Stadio Olimpico inizia il Sei Nazioni dell'ItalRugby contro la Scozia. Gli azzurri, nonostante gli infortuni, partono alla grande e realizzano due mete nel primo quarto d'ora di gioco con Lynagh ... sport.sky.it Allo Stadio Olimpico di Roma oggi si gioca Italia-Scozia di rugby Il piano per la mobilità facebook #SeiNazioni, dove vedere Italia-Scozia in tv x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.