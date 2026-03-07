LIVE Italia-Inghilterra 0-0 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | pressione inglese nei primi minuti

Durante i primi minuti del match tra Italia e Inghilterra, nel Sei Nazioni di rugby 2026, l'Inghilterra ha mantenuto un elevato possesso palla, raggiungendo il 75%, e ha dominato il territorio con il 96%. La partita si è aperta con una pressione inglese, mentre il punteggio rimane sullo 0-0. La diretta continua con aggiornamenti in tempo reale.

17:35 Tante novità per l’Inghilterra, con Steve Borthwick che ha scelto questa formazione: 15 Elliot Daly, 14 Tom Roebuck, 13 Tommy Freeman, 12 Seb Atkinson, 11 Cadan Murley, 10 Fin Smith, 9 Ben Spencer, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Guy Pepper, 5 Alex Coles, 4 Maro Itoje, 3 Joe Heyes, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Bevan Rodd, 18 Trevor Davison, 19 Ollie Chessum, 20 Cunningham South, 21 Henry Pollock, 22 Jack van Poortvliet, 23 Marcus Smith. 17.30 L’Italia scende in campo con questa formazione: 15 Lorenzo Pani, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Inghilterra 0-0, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: pressione inglese nei primi minuti 5.50 LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà la volta buona?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e... LIVE Italia-Inghilterra, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: sarà il giorno giusto per l’impresa?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Italia e... Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026 Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Inghilterra 0 0 Sei Nazioni.... Temi più discussi: Sei Nazioni U20: l’Inghilterra batte l’Italia 37-17 a Monigo; Italia mai così bene e Inghilterra mai così male, nel rugby; Sei Nazioni U20, Inghilterra batte Italia 37 a 17; Italia in scioltezza contro la Gran Bretagna: a Newcastle finisce 93-57, Mondiali 2027 più vicini. Sei Nazioni, Italia-Inghilterra diretta 0-0: dove vederla in chiaroOggi, sabato 7 marzo, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italrugby affronta l’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026 con un obiettivo chiaro: battere la formazione ... leggo.it Italia-Inghilterra diretta Sei Nazioni, segui la partita di rugby oggi LIVEGli azzurri del ct Quesada sfidano allo Stadio Olimpico di Roma gli inglesi di coach Borthwick: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Mentre Italia e Inghilterra del #rugby stanno per dare vita allo Stadio Olimpico di Roma a un nuovo entusiasmante match del #sixnationsrugby, UNICEF e #FIR rilanciano "Una meta per il futuro", l'iniziativa solidale che trasforma le mete degli Azzurri i - facebook.com facebook Italia-Inghilterra del Sei Nazioni secondo Lorenzo Cannone - di Marco Pastonesi x.com