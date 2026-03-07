LIVE Italia-Inghilterra 23-18 Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA | I GLADIATORI AFFONDANO I LEONI! Gloria azzurra all’Olimpico!

Una partita di rugby si è conclusa con la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra per 23-18 all’Olimpico durante il Sei Nazioni 2026. La sfida è stata trasmessa in diretta e ha visto i giocatori italiani prevalere sui britannici in un match molto seguito dagli appassionati. La diretta di OA Sport si è conclusa al termine di questo incontro, che ha suscitato grande attenzione tra i tifosi.

Finisce un sabato clamoroso per il rugby italiano e finisce la diretta di OA Sport. Buona serata e ci si vede il prossimo weekend per l’ultimo turno del Sei Nazioni e con Galles-Italia. L’Italia scrive la storia! Dopo aver sempre perso con l’Inghilterra, dopo essere stata sotto 10-18 e sembrava in ginocchio, si aggrappa a un Menoncello clamoroso per ribaltare tutto e vincere! 80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti azzurri e possiamo far passare il tempo! 72' METAAAAAAA ITALIAAAA CON MARINNNNN! Ioane prende un calcio alto, passa a Menoncello, il centro rompe due placcaggi, scappa via, poi libera Marin che va a schiacciare!!!!! Garbisi trasforma. 🔗 Leggi su Oasport.it

Diretta Rugby Sei Nazioni, Italia-Inghilterra LIVE: meta pesante per gli azzurri!La diretta del match di Italia-Inghilterra, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2026: gli azzurri arrivano con l'ambizione di poter fare l'impresa ... sport.virgilio.it

L'Italia del rugby fa la storia: l'Inghilterra è battuta 23-18!Dopo 32 sconfitte in 32 partite, all'Olimpico di Roma arriva la prima vittoria contro la sola big europa che gli azzurri non avevano mai sconfitto: a firmarla le mete di Menoncello e Marin ... gazzetta.it

